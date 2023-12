Colpito dalle fiamme mentre tenta di scaldarsi, 50enne muore in ospedale

Tragedia della solitudine sul litorale di Torvaianica a Pomezia dove un uomo di 50 anni, un senza fissa dimora, è deceduto in seguito alle grave lesioni riportate dopo essere stato investito dalle fiamme che lui stesso aveva acceso per riscaldarsi.

E’ accaduto in un riparo di fortuna che il 50enne, di origini marocchine, aveva ricavato in un canneto, in una zona adiacente in via Las Vegas.

Tutto è accaduto intorno alle 3 di questa notte quando i carabinieri della locale Stazione transitando lungo la strada avevano notato le fiamme. Ed è sempre lì che hanno visto arrivare l’uomo che chiedeva aiuto e presentava ustioni in varie parti del corpo. Soccorso dai militari e dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale S. Eugenio di Roma dove purtroppo è deceduto questa mattina.

Le cause dell’incidente sarebbero riconducibili appunto a una fiamma innescata dallo stesso uomo per proteggersi dal freddo. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco.