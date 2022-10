Tragedia in strada a Latina, muore un uomo di 61 anni. Indaga la polizia

Tragedia in via Antonio Amodio a Latina, nella zona alle spalle della chiesa di Santa Maria Goretti: un uomo ha perso la vita e il suo corpo è stato rinvenuto nell’area verde nei pressi del campo di calcio della Samagor.

Il dramma nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 ottobre e la vittima da quanto si apprende è un uomo di 61 anni. A lanciare l’allarme è stato un amico del 61enne che era con lui. Secondo le primissime informazioni l'uomo avrebbe accusato un malore; scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che nulla hanno potuto per salvargli la vita, purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani.

Il luogo della tragedia è stato raggiunto anche dalla polizia al lavoro con la collaborazione dei colleghi della Scientifica impegnati in un sopralluogo per raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.

Dai primissimi accertamenti non si esclude che dietro il decesso di oggi ci possano essere anche problemi di droga; ma come detto questa al momento resta solo un’ipotesi e le indagini per fare chiarezza su sulla tragica morte sono state affidate alla polizia.