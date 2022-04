Tragedia in via Romagnoli: malore in auto mentre guida, muore un uomo

Tragedia questa mattina presto in via Romagnoli a Latina dove un uomo è deceduto mentre era in auto, probabilmente a causa di un malore. Il dramma intorno alle 4.30 di oggi, venerdì 29 aprile, nei pressi delle autolinee.

A lanciare l’allarme è stato un altro automobilista che, ha raccontato, ha notato la vettura ferma sotto al semaforo; dopo aver visto che non ripartita si è reso subito conto che qualcosa non andava ed è quindi sceso bussando al finestrino e cercando di attirare l’attenzione del conducente; non avendo ricevuto alcuna risposta, e compresa la gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.