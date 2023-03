Giovane fermato su un motorino rubato e trovato in possesso di droga

Fermato per un controllo è stato trovato a bordo di un motorino risultato rubato e in possesso di droga. Per questo un ragazzo di 22 anni di Formia è stato denunciato dai carabinieri di Scauri.

L’attività rientra nell’ambito dei sevizi per il controllo del territorio predisposti dalla Compagnia di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Nelllo specifico il giovane è stato fermato per un controllo dai militari della frazione di Minturno che lo hanno così sorpreso a bordo d’un motorino che poi è risultato essere oggetto di furto.

Da qui gli accertamenti sono proseguiti con perquisizioni personale e domiciliare nel corso delle quali i carabinieri hanno rinvenuto anche 4 spinelli, 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle verifiche, per il 22enne è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio.