Controlli sulla movida, scoperto cocktail-bar senza licenza: titolare denunciato e sanzionato

Ha interessato in particolare la zona della movida di Latina l’attività di controllo del territorio da parte della polizia che nel corso della notte appena trascorsa si è articolata in una serie di verifiche sul possesso dei requisiti di legge di alcuni locali pubblici.

I controlli sono stati condotti da personale specializzato della Divisione Polizia Amministrativa e hanno portato alla rilevazione e contestazione di una violazione normativa. Infatti, durante gli accertamenti un cocktail-bar è risultato privo della licenza prevista dagli artt. 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: in particolare, spiegano dalla Questura di Latina, il locale, dove era in corso di svolgimento un pubblico spettacolo con musica ad alto volume, era privo della prevista licenza e della verifica tecnica sulla solidità e sicurezza dell’edificio che ospitava l’evento stesso.

Per questo il titolare sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di natura penale, mentre è stato sanzionato per le violazioni amministrative riscontrate nel corso dell’ispezione.