Neonata lasciata in auto: genitori denunciati per abbandono di minore. Proseguo le indagini

Proseguono le indagini e gli accertamenti sul caso della neonata lasciata in auto al caldo per circa mezz’ora dai genitori che stavano litigando in strada. La storia della piccola di appena due mesi ha suscitato molto clamore e resta alta l’attenzione degli investigatori. Le responsabilità della madre e del padre della bambina sono al vaglio della Procura e al momento sono stati denunciati per il reato di abbandono di minore. Nei loro confronti il Tribunale per i Minorenni di Roma, lo ricordiamo, ha emesso anche un decreto di sospensione dell’esercizio ella responsabilità genitoriale.

A ricostruire quanto accaduto è stata la stessa Procura di Latina attraverso una nota diramata nel tardo pomeriggio di oggi a firma del procuratore Giuseppe De Falco. La piccola, come scrivono dagli uffici di via Ezio, è stata lasciata all’interno dell’auto per circa mezz’ora mentre i genitori stavano discutendo all’eterno della vettura stessa fino all’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri della sezione radiomobile del Nor della compagnia di Latina.

“Le grida della piccola hanno richiamato l’attenzione di una impiegata presso l’esercizio commerciale dove poco prima i due coniugi avevano pranzato - si legge nella nota - e che, pur non essendosi mai allontanati dai pressi dall’autovettura, non avevano prestato attenzione alle richieste della figlioletta. L’intervento della donna, che ha altresì avvisato i soccorsi, ha permesso di estratte la bambina dall’auto per portarla all’interno del locale climatizzato dove hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri”.

Giunti sul posto i sanitari del 118, la piccola, vigile e reattiva, è stata quindi subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e ricoverata nel reparto di pediatria a “causa dell’esposizione prolungata al sole”. Le successive analisi di routine hanno inoltre evidenziato la positività della bambina alla cocaina; per questo è stata sottoposta a monitoraggio clinico. Fortunatamente le sue condizioni sono presto migliorate tanto da permettere le dimissioni.