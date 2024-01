Bimbo abbandonato in ospedale: “La seconda vita di Lucas grazie al calore degli infermieri”

Era nel suo passeggino e sorrideva ignaro di tutto Lucas - così è stato chiamato dai sanitari - nel momento in cui è stato notato da un’infermiera mentre era solo all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia. Lì era stato abbandonato pochi minuti prima da una donna, forse in un momento di disperazione e comunque nella consapevolezza di averlo lasciato in luogo dove avrebbero potuto prendersi cura di lui. E così è stato.

Sta facendo il giro del Paese la storia del bimbo di pochi mesi abbandonato nella serata di venerdì all’ospedale di Aprilia. A fare chiarezza su quanto accaduto, su chi è quella donna che con il volto coperto da un foulard e da una mascherina dopo essere entrata nella sala di attesa del pronto soccorso si è seduta sulla sedia e ha guardato il piccolo prima di andare via senza di lui, e su chi sono i suoi genitori saranno le indagini dei carainieri. Un lavoro non certo semplice per i militari del Reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Paolo Guida che da venerdì vanno avanti senza sosta. Al vaglio ci sono decine e decine di immagini delle telecamere di videosorveglianza; non solo quelle dell’ospedale ma anche quelle delle strade limitrofe.

Intanto Lucas è stato affidato a una casa famiglia. Ma di lui nei primissimi istanti si è preso cura il personale dell’ospedale di Aprilia. A partire dagli infermieri. “Gli infermieri lo hanno prima di tutto soccorso, poi lo hanno accudito come fosse un loro figlio, lo hanno ‘travolto’ di abbracci e carezze, come farebbero solo una madre e un padre, hanno cancellato dal suo volto l’angoscia dell’abbandono, hanno saputo trasformare, almeno in parte, un dramma, in una storia densa di umanità” così commenta Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato infermieri italiani Nursing Up.

“La triste vicenda del bambino di pochi mesi abbandonato dalla madre nell’ospedale di Aprilia e ‘adottato’ dagli infermieri della struttura sanitaria laziale, deve farci riflettere, e deve porre all’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni, una volta per tutte, non solo il patrimonio di elevate competenze che abbiamo a disposizione, ma anche quella capacità di approccio con il paziente, in particolare con il soggetto più fragile, che ci rende unici, e che il più delle volte ci distingue dagli altri professionisti dell’assistenza del Vecchio Continente. Possiamo affermare che il piccolo Lucas, come lo hanno chiamato gli operatori sanitari di Aprilia, è rinato a nuova vita. I sorrisi dei colleghi dell’ospedale laziale hanno rappresentato e rappresenteranno di certo lo strumento migliore per sconfiggere i nemici peggiori del piccolo, ovvero la paura e la solitudine".

"Episodi come questo - prosegue Di Palma - non possono che mostrarci lo specchio fedele della professione infermieristica italiana, quella che, nonostante tutto, tra disagi, disorganizzazione, turni massacranti, continua a lottare ogni giorno per la tutela della nostra salute e alla quale bisogna fare riferimento, su cui dobbiamo fare leva, se vogliamo davvero ricostruire il nostro sistema sanitario. Ed è per questo che gli infermieri vanno economicamente e contrattualmente valorizzati, creando finalmente un equilibrio tra le responsabilità che poggiano sulle loro spalle, le loro indubbie competenze, e i legittimi riconoscimenti che meritano. Storie come quella di Lucas - conclude poi - possono e devono contribuire a risanare anche il rapporto tra professionista della salute e la collettività. Non siamo i nemici contro cui combattere, non siamo il capro espiatorio contro cui scatenare angoscia e rabbia. I cittadini comprendano una volta per tutte che siamo dalla loro parte, soprattutto nei momenti più difficili”.