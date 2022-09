Scene da film sul litorale: agguato in strada contro due fratelli, esplosi colpi di mitraglietta

Sono scene da film quelle vissute nella serata di domenica 25 settembre a Nettuno dove due fratelli sono rimasti vittime di un vero e proprio agguato a colpi di mitraglietta esplosi in aria. I due giovani di 21 e 19 anni, residenti ad Anzio, sono stati speronati mentre erano a bordo della loro auto da un commando composto da tre persone e solo dopo essere scesi dalla vettura sono riusciti a fuggire mentre il silenzio di una normale domenica sera di settembre veniva squarciato dagli spari.

Per gli investigatori, come riporta RomaToday, si è trattato di une vero e proprio avvertimento. Tutto è accaduto intorno alle 19 non lontano dal lungomare di Nettuno, in via Rosario Livatino, la strada percorsa dai due fratelli con la loro Fiat 500 quando sono stati raggiunti dal commando di tre persone, tutte con il volto coperto da passamontagna e armate, che erano a bordo di una Lancia Ypsilon. Il gruppo dopo aver atteso l’arrivo dell’utilitaria l’hanno affiancata e poi speronata spingendola sopra un marciapiede e infine contro un muro.

I due fratelli sono così riusciti a scendere dal mezzo e a scappare in un complesso residenziale; i tre attentatori li hanno inseguiti esplodendo una raffica di mitra in aria, senza colpire nessuno prima di fuggire facendo perdere le loro tracce. Momenti di paura sono stati visti dai residenti della zona che hanno allertato l 112; sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Anzio Nettuno di polizia, con gli investigatori della squadra mobile e la polizia scientifica che ha recuperato alcuni bossoli.

I due fratelli, entrambi incensurati, non hanno riportato conseguenze; sotto choc non sono riusciti a fornire spiegazioni sulle possibili motivazioni dell'agguato. Sono ora in corso le indagini della polizia, che procedono nel più stretto riserbo.