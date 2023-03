Trovato con un pugnale e dosi di crack e cocaina: 34enne finisce in carcere

Un 34enne italiano è stato arrestato a Nettuno per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Quando gli agenti si sono recati a casa di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un controllo, hanno notato l'uomo che usciva dall'appartamento della persona sottoposta agli arresti. Insospettiti, hanno deciso di procedere a un controllo più accurato e, durante la perquisizione hanno rinvenuto, all’interno del suo giubbotto, un pugnale con manico in legno lungo 23 cm. circa, 4 involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso di 1,6 grammi nonché un frammento di hashish rinvenuto nella tasca dei pantaloni. Sequestrati inoltre 4 piccoli involucri sigillati contenenti crack per un peso di 1,4 grammi e la somma di 255 euro in banconote di piccolo taglio. Dentro la sua auto è stato trovato inoltre uno zaino con 6 involucri di cocaina per un peso di 3 grammi oltre a numerose dosi di crack per un peso di 38 grammi. A casa dell’uomo, è stato rinvenuto e sequestrato oltre 1 kg. di hashish suddiviso in 11 panetti mentre, in un cassetto, sono stati rinvenuti 12 involucri contenenti crack per un peso di 3 grammi nonché la somma di 915 euro in banconote di piccolo taglio. Dopo la convalida dell’arresto il gip del tribunale di Velletri, ha disposto per il 34enne italiano, la custodia cautelare in carcere.

In considerazione di quanto accertato, è stato richiesto per il soggetto già sottoposto ai domiciliari, un altro cittadino italiano di 34 anni, la sostituzione dell’attuale misura con quella della custodia cautelare in carcere. Durante la notifica del provvedimento, all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno scoperto però 11 dosi di crack, 20 grammi di hashish ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per questa ragione l’uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria.