Blitz nell'appartamento usato per lo spaccio: sequestrati 26 chili di hashish

Nascondeva in casa 26 chili di hashish, pronti per lo spaccio. Un 27enne romeno, lo utilizzava come tesoro da rivendere. Gli investigatori del commissariato di polizia di Anzio-Nettuno sono arrivati a lui dopo essere venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio messa in piedi all'interno di un appartamento l centro di Nettuno. Gli agenti hanno atteso il momento giusto per fermare e controllare il 27enne, che utilizzava l'appartamento in affitto come una vera e propria centrale dello spaccio, mentre la sua residenza era altrove. Perquisendo l'abitazione del sospettato gli agenti hanno scoperto ben 260 panetti di hashish.

Il ragazzo è stato quindi arrestato e, a seguito della convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.