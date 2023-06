Il cancello esce dalla guida: schiacciato un bambino

Stava aprendo il cancello scorrevole di un parcheggio ma il cancello è uscito dalla guida e lo ha schiacciato. L'incidente è avvenuto a Nettuno e un bambino di 8 anni è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale Bambino Gesù con un forte trauma cranico. Come riporta Roma Today, tutto è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 1 giugno all'interno di un parcheggio privato in via Gorizia, nel centro del comune di Nettuno.

Il bambino era in auto con una parente ed è sceso per aprire quando il cancello è uscito dalla guida e gli è caduto addosso. Sono stati i genitori a liberarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Anzio e i carabinieri della stazione locale. Il bimbo è rimasto sempre cosciente ed è stato poi trasportato in un primo momento agli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno con un trauma cranico ed ematomi. In seguito è stato trasferito all'ospedale Bambino Gesù di Roma in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il cancello è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Nettuno.