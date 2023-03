Cocaina nascosta nei calzini, cerca di sfuggire agli agenti ma viene arrestato

Ha tentato di nascondere della droga alla vista delle forze dell'ordine ma è stato bloccato e arrestato. A finire in carcere un 35enne di Nettuno sorpreso dagli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno che si trovavano con una pattuglia in via Priverno e hanno notato che l'uomo, dopo aver messo la propria macchina in sosta al centro della carreggiata, ha provato a nascondere qualcosa nelle vicinanze di un palo della luce: il materiale che stava tentando di nascondere si è rivelato essere un calzino di spugna contenente diverse dosi di cocaina pari a circa 13 grammi.

La perquisizione estesa all''auto ha consentito di rinvenire anche un borsello contenente altri due calzini di spugna all’interno dei quali c'erano alcuni involucri contenenti cocaina pari a circa 67 grammi. La perquisizione è poi proseguita all’interno dell’abitazione del 35enne: qui gli agenti hanno trovato uno zaino con all’interno quasi 100 grammi di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto agli arresti domiciliari.