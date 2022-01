Furto al distributore all’ingrosso: banda del buco in azione. Ladri in fuga con alcolici e bibite

Sono in corso le indagini dei carabinieri sul furto messo a segno all’Eurodrink92 di Nettuno: in azione la banda del buco che, dopo aver praticato un foro nel muro dei magazzini dell’azienda che si occupa della distribuzione all’ingrosso, è fuggita con la refurtiva.

Il colpo è andato in scena nella notte di mercoledì scorso. Come riporta RomaToday, i malviventi attraverso il foro praticato su uno dei muri con degli attrezzi da lavoro sono riusciti ad entrare nell’attività dove hanno rubato bibite, bottiglie di alcolici e liquori per un valore ancora da quantificare. Poi la fuga presumibilmente a bordo di un furgone.

A fermare l’azione dei ladri l'allarme anti intrusione del magazzino che li ha costretti ad una fuga repentina e ha permesso ai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio di arrivare immediatamente sul posto, in via della Campana. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Anzio; elementi utili per risalire ai responsabili potrebbero arrivare dalla visione delle immagini delle videocamere acquisite dai militari.