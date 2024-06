Tragedia sul litorale, ragazzo di 21 anni muore mentre fa il bagno in mare

Tragedia in mare a Nettuno, dove un giovane è morto annegato. Il dramma si è compiuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 giugno, nel tratto antistante la spiaggia libera davanti al santuario di Nostra Signora delle Grazie.

La vittima è un ragazzo di origini indiane di appena 21 anni; secondo quanto si è appreso, dopo essersi buttato in mare e aver raggiunto gli scogli è andato in difficoltà per la corrente. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia e la guardia costiera.

La prima a vedere il ragazzo in difficoltà è stata la bagnina di un vicino stabilimento che ha allertato i soccorsi. L’assistente bagnanti si è tuffata in mare e dopo aver raggiunto il ragazzo lo ha portato a riva. Qui sono stati fatti tutti i tentativi per rianimare il 21enne per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il pm ha poi disposto il trasferimento della salma a Tor Vergata per l’autopsia.