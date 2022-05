Ragazzo di 17 anni disperso in mare, ore di ricerche senza esito. Elicotteri e motovedette al lavoro

Un ragazzo di 17 anni è disperso in mare, a Nettuno, da ieri. Dalle 16 di domenica 29 maggio non si hanno più sue notizie. Al numero di soccorso 112 è arrivata la segnalazione che ha fatto immediatamente scattare le operazioni di ricerca, tuttora in corso sotto il coordinamento della direzione marittima di Civitavecchia.

Per ore la capitaneria di porto e i vigili del fuoco lo hanno cercato con elicotteri e motovedette della guardia costiera di Anzio. Un elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato un sorvolo con esito negativo. Nelle ricerche è stato coinvolto anche un nucleo sub dei vigili del fuoco che è stato preso a bordo del gommone dei militari della guardia costiera, mentre via terra è stato impegnato anche il personale dei carabinieri, della polizia di Stato e degli stessi vigili del fuoco.

Le ricerche proseguiranno sia via terra con pattugliamento del litorale, sia in mare con l’impiego della motovedetta e il supporto aereo di un elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Pratica di Mare.