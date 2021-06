Preleva i soldi al bancomat e si ritrova il malvivente alle spalle: anziano rapinato

Aveva appena digitato il pin al dispositivo Atm quando è stato spintonato e rapinato della somma appena prelevata: 1500 euro. Vittima di un bandito è stato un anziano, preso di mira mentre ritirava i soldi a uno sportello di una banca Unicredit.

La rapina si è consumata ieri, 17 giugno, in un istituto di credito di Nettuno. Impegnato in una operazione di prelievo allo sportello di via Dalmazio Birago, in centro, il 70enne non ha neanche fatto in tempo a ritirare il denaro. Alle sue spalle c'era infatti un malvivente che dopo averlo spintonato ha preso il bottino ed è scappato in direzione del Borgo.

Richiesto l'intervento al 112 la vittima è stata medicata sul posto dall'ambulanza del 118 e ha poi denunciato l'accaduto agli agenti del commissariato di polizia Anzio Nettuno.