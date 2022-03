Rissa al fast food a Nettuno: due fratelli minorenni finiscono in ospedale

Due minorenni finiti in ospedale e tre ragazzi appena ventenni denunciati per lesioni personali aggravate in concorso: questo il bilancio di una rissa avvenuta a Nettuno. Tutto, come riporta RomaToday, sarebbe scaturito da un banale commento su un’acconciatura, qualche risata e sguardo di troppo.

I fatti risalgono a sabato 19 marzo: intorno alle 20 due fratelli di 16 e 17 anni erano in fila presso le casse di un fast food insieme a due amici mentre ai tavoli esterni erano seduti tre ventenni. Uno di loro, notando il gruppetto in coda, si è rivolto a uno dei fratelli ironizzando sulla sua acconciatura.

Una prima risposta del ragazzo, poi quella del fratello che interviene per difenderlo, e da un primo botta e risposta poi la situazione degenera. Nella denuncia presentata ai carabinieri di Anzio è stato raccontato che i tre ragazzi a un certo punto si sono alzati e hanno iniziato a colpire con schiaffi e pugni i minorenni prima di allontanarsi a piedi lasciandoli feriti. Provvidenziale si è rivelato l’intervento di una un’ispettrice di polizia fuori servizio presente nel locale che si è prodigata per soccorrere i due fratelli che accompagnati all’ospedale di Frascati sono stati medicati. Per uno dei due la prognosi è stata di 6 giorni per escoriazioni e contusioni, all’altro è stato invece disposto un intervento chirurgico.

I carabinieri hanno inizialmente denunciato tutti e cinque i giovani per rissa - atto dovuto, vista la situazione - e per i tre ventenni è scattata anche la denuncia per lesioni personali aggravate in concorso.