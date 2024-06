Rischia di annegare in mare, si tuffano per salvarlo: in quattro finiscono in ospedale

Tragedia sfiorata sul litorale a sud di Roma. A Nettuno un uomo di 40 anni è stato soccorso, all'altezza della spiaggia libera davanti piazza San Rocco, a causa delle condizioni del mare.

Tre persone si sono tuffate in acqua per tentare di salvarlo, ma hanno rischiato a loro volta di annegare. Immediatamente si sono attivati i soccorsi, grazie ai quali tutti sono stati portati a riva. L'uomo che per primo ha rischiato di essere inghiottito dalle onde è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Anzio. Soccorsi anche gli altri che hanno cercato di aiutarlo, uno dei quali, in condizioni più serie, è stato trasportato in eliambulanza, all'ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto, per gestire l'emergenza, i mezzi del 118, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco.