Disoccupato e con il reddito di cittadinanza “arrotonda” con la droga: 64enne arrestato

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz nella sua abitazione a Nettuno da parte degli agenti della Squadra Mobile di Latina, con la Squadra Cinofili di Nettuno presente coi cani “Enduro” e “War”, è scattato nella mattinata di ieri, mercoledì 7 aprile, al termine di un’articolata attività di indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stato proprio il fiuto dei due cani della polizia a permettere di individuare i diversi nascondigli utilizzati all’interno della casa e nelle sue pertinenze per nascondere lo stupefacente. In totale sono stai trovati e sequestrati oltre 30 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e la somma in denaro di 2.250 euro, verosimilmente provento dell’illecito traffico.

Il 64enne era inoltre in possesso di tutto l’occorrente per il taglio, il peso e il confezionamento dello stupefacente. Agli investigatori della Questura pontina ha poi dichiarato di essere privo di occupazione e di percepire, pertanto, l’assegno del reddito di cittadinanza pari a 500 euro mensili.

L’uomo si trova ora ristretto presso la sua abitazione ai domiciliari, in attesa di udienza di convalida fissata presso il Tribunale di Velletri nella mattinata del 9 aprile. Relativamente alla riscossione del reddito di cittadinanza, dalla Questura di Latina fanno sapere, che saranno interessati gli uffici competenti per l’avvio delle procedure finalizzate alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite.