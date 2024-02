Nicoletta e Reneé, chi erano madre e figlia uccise dal finanziere Christian Sodano

Una famiglia distrutta sotto i colpi esplosi dal finanziere Christian Sodano che ieri pomeriggio nella villetta di via Monti Lepini a Cisterna ha ucciso Nicoletta Zomparelli, 47 anni, e Renée Amato, 19 anni, madre e figlia. Un duplice omicidio che si è consumato sotto gli occhi di Desirée Amato che di Nicoletta era la figlia e di Renée la sorella maggiore e che è riuscita a sfuggire alla furia del fidanzato solo nascondendosi in bagno.

La relazione che legava la ragazza di 22 anni e il militare era turbolenta, fatta di discussioni; e ieri pomeriggio l’ennesima discussione è finita in tragedia. I due stavano infatti litigando dopo che il 27enne era tornato nella loro abitazione, i toni si sono alzati e così Nicoletta Zomparelli e Renée Amato si sono intromesse per difendere la ragazza. Non è ancora chiaro cosa sia effettivamente successo nella villetta, ma poi il militare ha estratto la pistola di ordinanza e fatto fuoco uccidendo le due donne.

Nicoletta Zomparelli era molto conosciuta in città, lavorava nell’agenzia immobiliare di famiglia che si trova proprio nel centro di Cisterna mentre Renèe Amato, come la sorella, aveva una grande passione per il ballo e la danza; in passato partecipando a diverse gare aveva anche vinto molti premi. Una passione che le ha ancora più unite, loro che avevano solo tre anni di differenza ed erano cresciute insieme. Tanti invece ancora i sogni e le speranze di una giovane di soli 19 anni che sono stati distrutti, come anche quelli della madre Nicoletta che non ha avuto il tempo di vedere le sue figlie diventare delle donne e spiccare il volo nella vita.

Sui profili social delle vittime sono diverse le foto che le ritraggono in vacanza assieme ai parenti e amici, oltre alle tante immagini dei contest di danza a cui le due ragazze partecipavano. Un amore forte quello che legava queste tre donne. E proprio in nome di questo amore Nicoletta e Renée non hanno esitato a difendere la più grande delle due sorelle pagando con la vita. Entrambe sono morte sul colpo e per loro non c’è stato nulla da fare, mentre Desirée è riuscita a salvarsi. Ma adesso dovrà affrontare il dolore di una perdita che è troppo grande per una ragazza di soli 22 anni.

Nel momento del duplice omicidio il padre delle ragazze, Giuseppe Amato, commerciante di frutta e verdura, non era presente. A quanto si apprende, invece, lo zio delle due giovani, Gennaro Amato, è stato coinvolto fin dai primi anni Novanta in inchieste per traffico internazionale di droga, subendo anche una gambizzazione.

Il dolore per la morte di Nicoletta e Renée

Ed è una comunità sconvolta quella di Cisterna per l’ennesima tragedia. Tanti sono i messaggi che in queste ore sono stati postati sui social. “La nostra comunità si stringe al dolore dei familiari e amici di Nicoletta e Renée - scrive sulla suo profilo Facebook la parrocchia di San Valentino -. Il nostro quartiere, la nostra comunità, porta con sé il nome di un santo che ha dato la vita per l'amore. Amare è dare vita, non toglierla. Eppure, proprio in questo giorno dedicato all'amore dobbiamo fare i conti con l'odio. Ma oggi è anche Mercoledì delle Ceneri, giorno in cui viene ricordata la necessità della conversione. Abbiamo bisogno di convertirci al vero amore che dà, senza riserve, sull'esempio del Signore Gesù. Dare, dare in ogni piccolo gesto... o questo mondo non cambierà mai”.