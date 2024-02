Duplice omicidio a Cisterna, uccise madre e figlia. Fermato un giovane finanziere

Duplice omicidio a Cisterna dove sono state uccise due donne, una giovane di 19 anni e sua madre di 47 anni. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, nel quartiere San Valentino.

Secondo le prime informazioni poco dopo i due delitti la squadra mobile è riuscita subito a fermare un sospettato, si tratterebbe di un giovane finanziere di 27 anni. Le due donne, Nicoletta Zomparelli di 47 anni e Renèe Amato di 19 anni rispettivamente madre e sorella della fidanzata del ragazzo, sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella loro abitazione, una villetta di campagna, in via Monti Lepini.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che hanno sentito gli spari e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e nel frattempo, da quanto emerso fino a questo momento, il 27enne Christian Sodano sarebbe poi stato bloccato nella zona del quartiere Q5 a Latina dalla polizia.

Dalle informazioni emerse, il duplice omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio nell’abitazione in cui era presente anche la fidanzata del militare, una 22enne che si è rifugiata in bagno nascondendosi prima di riuscire a scappare, mettendosi così in salvo. Un litigio nel corso del quale sarebbe interevenute le due donne poi colpite a morte dal 27enne. Le indagini sono in corso da parte della polizia al lavoro anche con la collaborazione dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto nella villetta nel tardo pomeriggio di oggi. Gli agenti della squadra mobile stanno raccogliendo testimonianze di vicini e conoscenti delle vittime. Il giovane è stato portato in Questura per essere interrogato dal magistrato che sentirà anche la fidanzata

Il luogo della tragedia in serata è stato raggiunto anche dal sindaco di Cisterna, Valentino Mantini.

Articolo aggiornato alle 22.18