Militare arrestato per spaccio: gli appuntamenti con i clienti sotto casa

Aveva organizzato un'attività di spaccio nel luogo in cui abitava. I clienti lo avvisavano e lui scendeva di sotto, li salutava e poi consegnava nelle loro mani la quantità di merce richiesta, principalmente cocaina. Così i carabinieri della stazione di Norma, nell'ambito di un'operazione coordinata dai militari del reparto territoriale di Aprilia, denominata "Snow Soldier", hanno arrestato un 46enne del luogo, ora destinatario di una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Latina.

All'uomo i militari sono arrivati dopo un'attenta analisi del territorio che aveva da qualche tempo fatto emergere un aumento di persone fermate e trovate in possesso di stupefacenti, piuttosto insolito per un piccolo paese come Norma. La circostanza ha dunque insospettito i carabinieri che hanno approfondito le indagini e cominciato a seguire gli acquirenti, che spesso arrivavano anche dai comuni limitrodi, fino a stringere il cerchio in un'area precisa del paese in cui evidentemente si concentrava il via vai.

A quel punto hanno individuato anche il luogo dello spaccio, hanno fermato alcuni consumatori appena riforniti e identificato il responsabile. L'arrestato è un militare dell'esercito, insospettabile e incensurato.