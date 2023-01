Precipita con il parapendio: ferito un 66enne, soccorso dai vigili del fuoco

Incidente con il parapendio a Norma nel pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco del comando di Latina hanno soccorso un uomo precipitato in una zona impervia del comune di Norma. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 12 gennaio.

Dopo essersi lanciato l'uomo ha perso improvvisamente quota finendo in una zona rocciosa della collina. Per le operazioni di recupero si è reso necessario l'intervento del Drago 145 del reparto di volo di Ciampino. Il velivolo, supportato da una squara territoriale di Latina ha raggiunto l'uomo rimasto ferito, un 66enne originario di Sezze e residente a Roma, per poi consegnarlo alle cure dei sanitari del 118.