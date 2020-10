Ladri al centro anziani: portano via anche i generi alimentari per le famiglie in difficoltà

Incursione notturna tra sabato e domenica all’interno del centro anziani di Norma in via Cardinal Clemente Micara . I ladri sono entrati nei locali distruggendo porte e finestre e poi hanno portato via tutto ciò che hanno trovato. Oltre a rubare oggetti di valore come un televisore e un computer hanno addirittura rubato, senza nessuna compassione, gli scatoloni di riserve alimentari che la protezione civile sta raccogliendo per sostenere, insieme ai Servizi Sociali del Comune, le famiglie al momento in maggiore difficoltà.

Dopo aver distrutto tutto, bevuto gli alcolici presenti nel bar e rubato il possibile, si sono anche divertiti a giocare con gli estintori.

"Un gesto verosimilmente vigliacco che, come succede di solito - commentano dal Comune - non ha testimoni. Atti così in una piccola comunità, come la nostra, non dovrebbero accadere mai”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I responsabili del Centro sociale, giunti sul posto questa mattina, non hanno potuto fare altro che avvisare i carabinieri e presentare una denuncia contro ignoti informando anche il sindaco Gianfranco Tessitori che si è recato immediatamente sul posto.