Segue la ex, la aggredisce e la minaccia durante la notte bianca

Era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima ma ha ripetutamente violato gli obblighi imposti e continuato a perseguitare la donna. Così ora un 26enne di Norma è finito agli arresti domiciliari.

Come accertato dai carabinieri della stazione del luogo, coordinati dal reparto territoriale di Aprilia, tutto è accaduto lo scorso 11 settembre, in occasione della Notte bianca organizzata in paese. L'uomo ha notato la vittima in giro, l'ha avvicinata e l'ha aggredita e l'ha ripetutamente minacciata e intimidita con messaggi e telefonate. Una nuova denuncia ha dunque portato all'aggravemento della misura cautelare disposta a suo carico dall'autorità giudiziaria.