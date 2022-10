Nubifragio a Formia, la città vuole tornare alla normalità: il cronoprogramma dei lavori

Vuole presto tornare alla normalità Formia dopo il nubifragio del 29 settembre che ha messo in ginocchio diverse zone della città. Proseguono, infatti, senza sosta e con celerità i lavori di ripristino e sistemazione nelle aree danneggiate. Il Comune di Formia, che ha avviato le procedure per richiedere lo stato di calamità naturale, sta lavorando per risolvere le criticità e per ripianare lo stato di collasso, tra cedimenti e smottamenti, in cui versano le aree coinvolte.

Il cronoprogramma degli interventi

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 3 ottobre, Acqualatina procederà al ripristino delle condotte di fognatura e acque bianche e, in rapida successione, verranno realizzate le nuove linee di corrente elettrica nel tratto collinare di Santa Maria la Noce, con l’installazione di nuovi pali. Entro giovedì 6 verrà asfaltato il manto stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza e circolazione.

Il prefetto Falco a Formia

Intanto dopo i sopralluoghi del vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e del direttore dell’Agenzia regionale della Protezione Civile della Regione Lazio Carmelo Tulumello, oggi arriva a Formia anche il prefetto di Latina Maurizio Falco, che si è immediatamente attivato con il sindaco Gianluca Taddeo per venire incontro alle esigenze e problematiche della città in questa situazione di piena emergenza. E' confermato ad inizio settimana anche l'arrivo di tecnici della Regione Lazio e del Genio Civile, per avviare una ricognizione finalizzata a predisporre un piano, non solo emergenziale ma anche strutturale. Le scuole cittadine, per le quali è stata disposta, per motivi precauzionali, una ordinanza di chiusura nelle giornate di venerdì e sabato hanno riaperto oggi.

“Necessario garantire una maggiore tutela dell’ambiente”

“La macchina dei soccorsi e della condivisione istituzionale si sta muovendo per il verso giusto e in tempi brevi – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – grazie al lavoro delle squadre di manutenzione, che stanno intervenendo senza pause. Questa esperienza ha evidenziato la necessità di garantire una maggiore tutela dell’ambiente e in questo senso l’Amministrazione opererà scelte incisive, anche a livello di programmazione finanziaria di bilancio, sia per garantire un puntuale controllo del territorio e dell’ambiente, sia per non essere colti impreparati di fronte ad eventuali ulteriori fenomeni atmosferici violenti”.

“Grande la solidarietà registrata tra i cittadini in questo momento di bisogno e molti gli imprenditori ed i professionisti del territorio che si sono messi a disposizione per riportare alla normalità le aree maggiormente coinvolte dall’ondata di maltempo di giovedì scorso - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo - una macchina organizzativa che, con le forze dell’ordine, la protezione civile e le associazioni del territorio ha risposto prontamente all’emergenza. Ora alta l’attenzione all’ambiente e a spingere sulla prevenzione e sulla sicurezza del territorio. Continueremo a vigilare su questi luoghi e non solo – aggiunge - per la definizione delle azioni mirate ad evitare che tali episodi si ripetano in futuro”.