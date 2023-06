Nubifragio a Sezze: paura per una frana, allagamenti e disagi. Il sindaco: “Non uscite di casa”

Ha colpito la zona dei Monti Lepini e soprattutto il territorio di Sezze la forte ondata di maltempo che nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno, si è abbattuta anche sulla provincia di Latina.

Un violento nubifragio ha interessato il territorio setino dove la situazione al momento è molto delicata. Poco fa attraverso i propri canali social il sindaco Lidano Lucidi ha parlato direttamente ai cittadini. “Vista la gravissima situazione legata al maltempo vi invito a segnalare le criticità al numero 0773. 88411 - ha scritto il sindaco -. Stiamo sul territorio attivi e con tutte le nostre forze, vi invito a non uscire di casa. Grazie per la collaborazione”.

Allagamenti si stanno registrando in diverse zone della città dOve sono diverse le criticità; da quanto si apprende la situazione più delicata si registra in zona Casali interessata anche una frana che ha fatto saltare la strada. Ma al momento l’attenzione è alta su tutto il territorio.

Sul posto è operativo anche il sindaco Lidano Lucidi che siamo riusciti a raggiungere telefonicamente. “Da qualche minuto ha smesso di piovere - ha detto -. Stiamo monitorando i fossi anche nella zona dello Scalo”. Da quanto si apprende alcuni cittadini sono rimasti bloccati nelle abitazioni.

A Sezze sono al lavoo i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile.

Aggiornamenti sono stati resi noti anche da Lidano Caldarozzi, in qualità di responsabile della protezione civile. “Visto il verificarsi di gravi problemi alla viabilità si invita la popolazione a non utilizzare mezzi e veicoli, in particolare si invita a non percorrere via Bassiano, località Zoccolanti, via Casali, via Quarto Macchia - ha scritto in un comunicato -. Per le zone dello Scalo è interrotta al traffico via degli Archi, entrambe le direzioni, via Calabria, la stazione ferroviaria. Si è costituito il Comitato di emergenza. Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione per evitare situazioni pregiudizievoli".