Nubifragio a Sezze: paura per una frana, allagamenti e disagi. Il sindaco: “Non uscite di casa”

Ha colpito la zona dei Monti Lepini e soprattutto il territorio di Sezze la forte ondata di maltempo che nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno, si è abbattuta anche sulla provincia di Latina.

Un violento nubifragio ha interessato il territorio setino dove la situazione al momento è molto delicata. Intonro alle 15.30 attraverso i propri canali social il sindaco Lidano Lucidi ha parlato direttamente ai cittadini. “Vista la gravissima situazione legata al maltempo vi invito a segnalare le criticità al numero 0773. 88411 - ha scritto il sindaco -. Stiamo sul territorio attivi e con tutte le nostre forze, vi invito a non uscire di casa. Grazie per la collaborazione”.

Allagamenti sono stati regisrati in diverse zone della città dove ci sono state diverse le criticità; da quanto si apprende la situazione più delicata è in zona Casali interessata anche da una frana che ha fatto saltare la strada. Ma al momento l’attenzione è alta su tutto il territorio.

Sul posto operativo anche il sindaco Lidano Lucidi che siamo riusciti a raggiungere telefonicamente. “Da qualche minuto ha smesso di piovere - ha detto -. Stiamo monitorando i fossi anche nella zona dello Scalo”. Da quanto si apprende alcuni cittadini sono rimasti bloccati nelle abitazioni.

A Sezze sono al lavoo i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile.

Il punto della situazione è stato fatto anche da Lidano Caldarozzi, in qualità di responsabile della protezione civile. “Visto il verificarsi di gravi problemi alla viabilità si invita la popolazione a non utilizzare mezzi e veicoli, in particolare si invita a non percorrere via Bassiano, località Zoccolanti, via Casali, via Quarto Macchia - ha scritto in un comunicato -. Per le zone dello Scalo è interrotta al traffico via degli Archi, entrambe le direzioni, via Calabria, la stazione ferroviaria. Si è costituito il Comitato di emergenza. Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione per evitare situazioni pregiudizievoli".

Un nuovo aggiornamento è stato reso noto intorno alle 18 sempre da Caldarozzi che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato il punto fatto dal sindaco. "Sono in sicurezza le persone e le case interessate dagli eventi - si legge -. È stata ripristinata la viabilità su tutto il territorio ad eccezione di via Casali e Via Archi dove stanno operando mezzi e personale. Voglio ringraziare tutti per la collaborazione. Le squadre di emergenza sono ancora operative sino alla risoluzione dei problemi".

Aritcolo aggiornato alle 18.20