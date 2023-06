Nubifragio a Sezze, la conta dei danni. Strade riaperte solo in serata

Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sui Lepini e in particolare sul territorio di Sezze nella giornata di ieri, ora è il momento della conta dei danni. Frane e allagamenti si sono registrati domenica in diverse zone del comune e il sindaco Lidano Lucidi, che ha seguito la situazione in prima persona, ha invitato la popolazione a restare a casa e a segnalare le criticitià al numero di telefono 0773. 88411.

Particolarmente colpita la zona Casali, interessata anche da una frana, via Archi, via Bassiano. Molte strade sono state chiuse al traffico per alcune ore per problemmi di sicurezza. Solo intorno alle 18, cessata la pioggia battente, è stata ripristinata la viabilità in quasi tutto il Comune mettendo in sicurezza le persone e le abitazioni delle zone colpite dagli allagamenti. Più tardi Lidano Caldarozzi, responsabile della protezione civile di Sezze, ha comunicato anche la riapertura di via Casali, una delle situazioni più critiche, e a partire dalle 22 anche la riapertura di via Archi. Resta però alta l'attenzione su tutto il territorio e nonostante le strade siano state ripristinate si richiede comunque agli automobilisti la massima attenzione per la presenza di detriti sul manto stradale.

Fiino alla tarda serata di ieri mezzi e personale della protezione civile erano ancora al lavoro per la messa in sicurezza dei cittadini.