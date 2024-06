A Latina in servizio 13 nuovi carabinieri: potenziato l’organico del Comando provinciale

Si rafforza il Comando provinciale dei carabinieri di Latina. Nella giornata di ieri, martedì 25 giugno, il comandate provinciale, il colonnello Christian Angelillo, ha ricevuto i 13 militari appena giunti, di cui 4 ufficiali di Polizia Giudiziaria e 9 agenti di Polizia Giudiziaria.

“I nuovi arrivati andranno a potenziare l’organico del Comando provinciale di Latina - viene spiegato dall’Arma in una nota - e contribuiranno assieme ai colleghi già in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei territori, assicurando sostegno e prossimità”.

In particolare il colonnello Angelillo, ha voluto precisare come gli stessi “andranno a migliorare l’efficienza dei reparti di assegnazione a cui forniranno sicuramente un qualificato contributo, con l’obiettivo non solo di accrescere sempre di più il livello di sicurezza di questa provincia, ma anche per perpetuare lo spirito della missione che, da due secoli, caratterizza l’arma dei Carabinieri, quella di essere al servizio del cittadino”.