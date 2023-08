Sanità, 300 medici in più negli ospedali del Lazio. Nuovi arrivi anche nella Asl di Latina

Nuovi medici in arrivo negli ospedali del Lazio e un potenziamento previsto anche per la Asl pontina. L’annuncio da parte della Regione Lazio che ha autorizzato l’assunzione di 800 professionisti sanitari da aprile a luglio, di cui oltre 300 medici che andranno a potenziare i reparti degli ospedali nei prossimi mesi, diminuendo complessivamente i contratti a tempo determinato di 500 unità.

In particolare, le autorizzazioni comportano che 200 medici andranno a rafforzare i pronto soccorso del Lazio, tra cui anche le Aziende sanitarie locali: nello specifico 12 camici bianchi sono previsti per la Roma 3 , 15 per la Roma 4 e 33 per la Asl di Latina, in riferimento agli ospedali G.B Grassi di Ostia, San Paolo di Civitavecchia e Dono Svizzero di Formia.

“Finora - fanno sapere dell’Ente - la Regione Lazio ha autorizzato tutte le procedure concorsuali e di stabilizzazione richieste dalle Aziende ospedaliere e dalle Asl, a cui sono demandate sia l’attivazione dell’iter per le assunzioni sia la ridistribuzione delle risorse umane. Inoltre, la Giunta presieduta da Francesco Rocca ha ratificato recentemente l’accordo del 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati, per le prestazioni aggiuntive dei medici (100 euro lordi l’ora) in servizio nei pronto soccorso, a decorrere dal mese di maggio e per tutto il 2023.

Il provvedimento ha lo scopo di remunerare il servizio prestato nei pronto soccorso dal personale stabilmente assegnato, partendo da 340 euro lordi in più per 65 ore mensili (di cui almeno un turno notturno e/o festivo) per arrivare fino a 1.040 euro per 150 ore (comprensive di 5 turni notturni e/o festivi). Una delibera che mira a garantire la continuità del servizio sanitario, a riconoscere la gravosità e la complessità dell’attività svolta ed a non incorrere nella “ghigliottina” dei “medici a gettone”, ma anche a valorizzare la crescita professionale del personale dei dipartimenti di emergenza e urgenza”.

“A cinque mesi dall’insediamento - conclude la Regione -, l’amministrazione Rocca ha già attivato un nuovo processo di potenziamento delle risorse umane del sistema sanitario, con azioni specifiche alla stabilizzazione del personale, alla riduzione del precariato, all’assunzione e alla reinternalizzazione dei servizi.