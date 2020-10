Occupa con la figlia un appartamento sequestrato: denunciata una 45enne

Con la figlia ha occupato un appartamento a Piedimone San Germano, comune della provincia di Frosinone; scoperta una donna di 45 anni originaria del sud pontino è stata denunciata dai carabinieri.

Come scrive FrosinoneToday, da tempo mamma e figlia si erano insediate nell’appartamento vuoto senza dare nell’occhio. Da alcuni giorni però i vicini di casa avevano udito dei rumori provenienti proprio da quella casa e quindi hanno deciso di chiamare i carabinieri.

I militari della Stazione di Piedimonte San Germano giunti sul posto hanno constatato la presenza della donna, già censita per minaccia, calunnia e atti persecutori, e della figlia minorenne. Accertate la violazione dei sigilli e l’occupazione abusiva dell’appartamento per la donna è scattata la denuncia per invasione di terreni o edifici pubblici destinati ad uso pubblico e violazione di sigilli. L’appartamento è stato posto nuovamente sotto sequestro.