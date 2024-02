Controlli contro le occupazioni abusive al Colosseo, trovato quasi un etto di droga

Durante i controlli contro le occupazioni abusive è stato trovato un ingente quantitativo di droga. La scoperta è stata fatta dai militari che nel pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio, sono stati impegnati in un servizio straordinario nella zona di via Bruxelles a Latina.

Qui l’attività dei militari dell’Arma era finalizzata proprio a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili all'interno del Colosseo. Durante gli accertamenti i carabinieri hanno rinvenuto 76 grammi di hashish insieme ad altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Proprio in queste settimane si è alzata l'attenzione sulla zona di via Bruxelles, soprattutto sul Colosseo, come su quella del Palazzo di Vetro di viale Nervi; nei giorni scorsi, dopo gli ultimi episodi di occupazioni abusive e incendi, nel corso di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Maurizio Falco è stato infatti istituito un grupo interforze che è gia al lavoro.