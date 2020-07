Offre il bimbo rom per prestazioni sessuali in cambio di soldi: arrestato il padre

Ha avvicinato alcuni bagnanti in spiaggia chiedendo soldi e offrendo in cambio il figlio. La storia raccapricciante è accaduta ieri, 27 luglio, sul lungomare di Ostia, tra lo stabilimento Mariposa e lo stabilimento "Il Finanziere". Ora il padre del piccolo, un uomo di 23 anni, è stato arrestato e condotto nel carcere di regina Coeli.

Secondo quanto ricostruito l'uomo era al lido con il bambino in braccio e camminava avvicinando alcuni anziani e offrendo in cambio di denaro il bambino. Qualcuno però ha chiamato la Guardia di Finanza e sul posto è arrivata una pattuglia. A quel punto il 23enne ha lasciato il bambino ed è scappato. Quando i finanzieri lo hanno bloccato ha opposto resistenza sferrando calci e pugni ai militari. L'uomo, che viveva con il figlio in un palazzo popolare di Ardea, ha numerosi precedenti per furto, stupefacenti e danneggiamenti. Il bimbo, che era denutrito e disidratato, si trova ora in ospedale con gli assistenti sociali ed è sotto la tutela del tribunale dei minori.