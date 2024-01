Omicidio del 14enne Alexandru Ivan, fermato un 30enne: si era nascosto ad Aprilia

Avrebbe trovato rifugio ad Aprilia il giovane di 30 anni fermato dai carabinieri che stanno indagando sull’omicidio a Roma di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola nel parcheggio della fermata della metro C Monte Compatri a Pantano nella notte fra il 12 il 13 gennaio.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio, e ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo e della Compagnia di Frascati che hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Velletri nei confronti del 30enne, fratello di uno degli altri due indagati già fermati, gravemente indiziato dell’omicidio del 14enne.

L'attiivtà del'Arma dopo il delitto hanno quindi portato anche nella provincia di Latina. “Dall’analisi dei tabulati e dalle celle del telefono” in uso al giovane, spiegano infatti i carabinieri, lo stesso “risulterebbe in compagnia di uno dei correi nelle fasi antecedenti, esecutive e successive all’omicidio, quando avrebbe trovato riparo in Aprilia”.

Importanti risultati ottenuti dai militari in questi primi 10 giorni ma che comunque non fermano le indagini che vanno avanti senza sosta per chiudere il cerchio sui responsabili e fare piena luce su quanto accaduto quella notte. Per la morte del 14enne sono infatti stati fermati con l'accusa di concorso in omicidio (con i fermi convalidati dal gip) Dino Petrow, che dopo il delitto era fuggito da una zia a Treviso dove è stato scovato dai carabinieri, e suo cugino Corum Petrow - fermato dopo essersi presentato spontaneamente agli inquirenti - considerato colui che ha organizzato l'incontro chiarificatore con il patrigno della vittima, durate il quale Alexandru Ivan ha tragicamente trovato la morte.