Omicidio ad Anzio, Leonardo Muratovic ucciso con una coltellata all'addome

Si è conclusa tragicamente all’alba di oggi, domenica 17 luglio, una rissa scoppiata davanti ad un locale della Riviera Mallozzi ad Anzio, sul litorale romano.

Leonardo Muratovic, 26enne di Aprilia è morto a causa di una coltellata all’addome. Secondo le prime ricostruzioni la lite sarebbe esplosa alle 2 di questa mattina all’interno del locale, uno dei tanti della riviera di Ponente punto di ritrovo della movida della località balneare, per poi spostarsi all’esterno dove è evidentemente degenerata fino all’accoltellamento del ragazzo con la morte di un ragazzo per il quale non c’è stato nulla da fare: soccorso da un mezzo del 118 e trasportato immediatamente all’ospedale di Anzio il 26enne è deceduto poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio. Il colpo inferto ha infatti leso organi vitali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Anzio e quelli della Squadra mobile di Roma ai quali sono affidate le indagini: sono tuttora in corso gli interrogatori di alcuni amici della vittima per ricostruire le modalità dell’aggressione mentre dell’autore dell’omicidio per ora si sono perse le tracce.