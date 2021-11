Omicidio e aggressione a Montello: c'è un primo fermo di polizia. Indagini serrate per risalire al movente

C'è un primo fermo di polizia per i fatti di Borgo Montello. La squadra mobile di Latina ha sottoposto a fermo un cittadino indiano di 38 anni, Singh Jiwan, coinvolto nella violenta aggressione avvenuta sabato sera in via Monfalcone e sfociata nell'omicidio di Singh Jaseer, anche lui cittadino indiano di 29 anni. La vittima, secondo la prima ricostruzione degli investigatori, stava festeggiando la nascita del figlio quando la festa è stata interrotta dall'incursione di un gruppo di connazionali armati di spranghe e a quanto pare anche di pistole.

La persona fermata dagli agenti di polizia era fra i 10 feriti. Al momento però, come spiegano dalla questura, c'è il massimo riserbo sull'indagine che è ancora in corso per identificare gli altri partecipanti a quella che appare come una "spedizione punitiva" e per risalire al movente dell'aggressione.

Gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire il quadro anche con l'aiuto dei testimoni e delle vittime e hanno confermato che l'attività investigativa è solo all'inizio.