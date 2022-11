Omicidio di Desirée Mariottini, condanne confermate. La madre: "Sono dei mostri"

Sentenza confermata anche in secondo grado di giudizio per i responsabili dell’omicidio di Desirée Mariottini. I giudici della Corte di Assise di Appello di Roma dopo alcune ore di camera di consiglio hanno accolto la richiesta del Procuratore generale e confermato la pena dell’ergastolo per Mamadou Gara e Yousef Salia, i 27 anni di carcere per Brian Minthe e i 24 anni e sei mesi per Alinno Chima. Le accuse nei loro confronti erano a vario titolo di omicidio, violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti per la morte della 16enne di Cisterna trovata senza vita in un palazzo abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma il 19 ottobre 2018.

In aula ad attendere la lettura del verdetto c’erano i familiari della ragazza. “Speravo nella conferma delle condanne – ha commentato la madre di Desirée, Barbara Mariottini - . Sono quattro mostri e devono stare dietro le sbarre. Questa sentenza mi dà solo un pò di pace dopo tanto dolore, ma il dolore ci sarà sempre e nessuno mi ridarà mai mia figlia”

Secondo la ricostruzione degli investigatori, suffragata da una serie di accertamenti e perizie medico legali, gli imputati avrebbero abusato a turno della ragazza nell’edificio di via dei Lucani dopo averle fatto assumere un mix di droghe che si è rivelato fatale per la ragazzina.