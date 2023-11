Omicidio di camorra, condannato senza sconti nonostante la confessione

Nessuno sconto di pena per Domenico Buonamano,, 65enne di Santi Cosma e Damiano, ritenuto responsabile dell'omicidio di Michele Borriello, ucciso con undici colpi di pistola in un bar di Vitulazio. L'omicidio risale al 1992. La vittima era stata uccisa mentre si trovava nei pressi di un rinomato locale del posto. Un agguato in cui era rimasto gravemente ferito anche un giovane di Vitulazio che si trovava per caso in compagnia della vittima e al quale le lesioni riportate per i colpi hanno procurato danni fisici permanenti.

Come riporta Caserta News, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione inflitta dalla Corte d'assise d'Appello di Napoli nel 2022 e nei giorni scorsi sono state rese note le motivazioni del verdetto. La difesa dell'imputato aveva invece chiesto di riconoscere le attenuanti generiche anche alla luce del fatto che Buonamano aveva confessato la sua partecipazione al delitto. "La confessione resa dall'imputato non può essere ritenuta, come in ipotesi difensiva, completa e fattivamente collaborativa, essendo essa intervenuta solo all'indomani delle propalazioni di due collaboratori, oltre che dopo le dichiarazioni etero ed autoaccusatorie rese da uno dei coimputati", scrive la Suprema Corte nelle motivazioni della sentenza.

Quello consumato il 29 ottobre del 1992 era stato un omicidio di camorra. Borriello era infatti affiliato al clan dei Casalesi. Secondo quanto ricostruito all'epoca dagli investigatori, Domenico Buonamano avrebbe guidato l'auto che portò il killer sul luogo dell'omicidio, una vettura rubata a San Felice a Cancello e poi data alle fiamme. Il movente sembra legato al fatto la vittima avrebbe trattenuto per sé i proventi delle estorsioni, come ripicca nei confronti dei vertici del clan.