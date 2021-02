Omicidio a Formia, questa sera veglia funebre per Romeo Bondanese. Fiori sul ponte Tallini

E' una città ancora sconvolta Formia per la morte di Romeo Bondanese, il 17enne ucciso con una coltellata la sera di martedì 16 febbraio. Una rissa nata da un diverbio tra minorenni, trasformata in una tragedia che ha distrutto tre famiglie, quella di Romeo, del suo amico rimasto ferito alla gamba da un fendente e quella dell'aggressore, un ragazzo di 17 anni che da martedì sera si trova in stato di fermo, collocato presso una struttura per minori, per omicidio e lesioni personali gravissime.

Mentre le indagini della polizia proseguono a ritmo serrato per ricostruire lo scenario della lite e rintracciare i partecipanti e altri ragazzi coinvolti, questa sera, 18 febbraio, in città è stata organizzata una veglia funebre per commemorare Romeo Bondanese. La cerimonia è in programma proprio su via Vitruvio, la centralissima via di Formia teatro della tragedia, in prossimità del ponte Tallini, dove tutto si è consumato e dove da ieri decine di persone, conoscenti e ragazzi del giovane ucciso stanno portando fiori.

Alla veglia sono inviate a partecipare associazioni e cittadini, portando una candela o un fiore per Romeo e rispettando le misure di distanziamento previste dalle norme anti covid.