Omicidio a Frosinone, l'ultimo addio a Romina De Cesare nel suo paese di origine

Ieri, sabato 7 maggio, l'ultimo saluto a Romina De Cesare, la ragazza uccisa nei giorni scorsi a Frosinone per mano dell'ex compagno Pietro Ialongo, poi arrestato sul litorale di Sabaudia. Gli abitanti di Cerro al Volturno, si sono stretti al dolore dei familiari e degli amici della ragazza.

Come riporta Frosinone Today, nell’omelia il vescovo della diocesi Venafro-Isernia Mons. Camillo Cibotti ha rimarcato come questi gesti violenti snaturano il concetto stesso di amore ed ha paragonato Romina ad un fiore che è stato strappato dalla terra. "Romina era una persona giovane e da tutti conosciuta ed ammirata che ora non c'è più. Lei – ha spiegato il prelato - come persona e come dono non è più qui ma nelle braccia di Dio. La modalità della sua morte ci lascia sgomenti. La violenza non si giustifica. L'amore si dona, non si uccide mai. L'amore è perdono ed accoglienza. L'amore espresso con gesti violenti è una bestemmia, non è amore. Dobbiamo recuperare il significato dell'amore. In questa occasione l'amore è stato calpestrato ed ucciso. Non si può amare quando si uccide. Romina strappata a questa vita come un fiore dalla terra. Un tragico momento che ricorderemo per sempre".

"Non ci sono parole per descrivere la tristezza che ha avvolto la nostra comunità - ha detto il sindaco Remo Di Ianni - Non ci sono spiegazioni per dare senso a un gesto così insensato. Bisogna chiederci cosa fare affinchè non si siano più queste tragedie".

Pietro Ialongo, 38 anni, è stato arrestato nella provincia di Latina per l'omicidio della donna ed è stato ascoltato a lungo, nei giorni scorsi dai pm delle procure di Latina e Frosinone dopo essere stato trovato in stato confusionale a Sabaudia. Il suo arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina e nel corso dell'interrogatorio di convalida ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Le indagini degli investigatori intanto vanno avanti per ricostruire nel dettaglio il quadro dell'omicidio. Con questo obiettivo sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro storico di Frosinone che si trovano nella zona in cui è avvenuto il delitto.