Omicidio di Romina De Cesare, l'ex ascoltato nella notte. E' in caserma a Latina

E’ stato ascoltato nella notte Pietro Ialongo, l’uomo di 38 anni fermato nel pomeriggio di ieri a Sabaudia dai carabinieri e indiziato dell’omicidio della ex compagna Romina De Cesare, la giovane donna trovata senza vita nel suo appartamento in via Plebiscito a Frosinone.

Il 38enne ora si trova in stato di fermo al Comando provinciale dei carabinieri di Latina dove è stato portato dopo aver lasciato l’ospedale Santa Maria Goretti; qui era stato portato ieri pomeriggio dopo essere stato trovato in stato confusionale e semi nudo mentre vagava sulla spiaggia nei pressi di Torre Paola a Sabaudia.

Nella notte Ialongo è stato ascoltato dai pm delle Procure di Latina e Frosinone che coordinano le indagini condotte dalla squadra mobile di Frosinone e dai carabinieri di Latina. L’uomo avrebbe raccontato che lui e Romina De Cesare vivevano da separati in casa e che entrambi erano in cerca di una nuova abitazione. La giovane, nel frattempo, aveva allacciato una relazione da qualche mese con una guardia giurata di Alatri.

L’omicidio dai primi accertamenti risalirebbe alla serata di lunedì 2 maggio; la vittima sarebbe stata raggiunta, come riporta FrosinoneToday, da 20 coltellate. Poi la fuga del 38enne verso la provincia pontina e più precisamente Sabaudia dove è stato fermato ieri pomeriggio dai carabinieri chiamati da alcuni passanti che lo avevano notato mentre vagava sulla spiaggia. I militari pontini, dopo i primi accertamenti, hanno così messo in allerta i colleghi di Frosinone. Nello stesso momento anche l’attuale compagno della donna si era recato in caserma preoccupato dal fatto che da ore non riusciva più a mettersi in contatto con la 36enne.

Fatto scattare l'allarme dai carabinieri, nell’abitazione di via Plebiscito nel capoluogo ciociaro sono poi intervenuti gli agenti della polizia di Frosinone con i vigili del fuoco dove è stata fatta la drammatica scoperta del corpo ormai senza vita della 36enne.