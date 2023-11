Uccise un ladro a via Palermo, condanna definitiva a 11 anni per l’avvocato Francesco Palumbo

Condanna confermata e definitiva per l’avvocato di Latina Francesco Palumbo. Il professionista pontino dovrà scontare 11 anni di carcere per l’omicidio di Domenico Bardi e il tentato omicidio di Salvatore Quindici, i due componenti di una banda di ladri che stava compiendo un furto all'interno dell'abitazione dei genitori in via Palermo a Latina. Lo ha deciso la Corte di cassazione respingendo la richiesta dei suoi legali, gli avvocati Leone Zeppieri e Tommaso Pietrocarlo, di rigetto della sentenza della Corte di appello di Roma del 13 gennaio scorso. La difesa aveva contestato la ricostruzione degli investigatori e la tempistica degli eventi ma i giudici non hanno accolto tale tesi.

I fatti oggetto del processo risalgono al 15 ottobre 2017 quando Bardi e Quindici erano stati sorpresi da Palumbo - avvisato da un messaggio del sistema di allarme sul cellulare - mentre rubavano nell’abitazione dei genitori in via Palermo. Il professionista era uscito di casa portando con sé la sua pistola, regolarmente registrata, e una volta giunto nel giardino condominiale aveva sparato colpendo a morte Bardi alle spalle mentre scendeva da una scala poggiata sul muro della palazzina e ferendo Quindici che stava fuggendo.

Dodici colpi in tutto sparati in rapida sequenza secondo gli accertamenti degli esperti balistici che secondo l’accusa non potevano essere dettati dalla semplice paura come ha sostenuto sempre la difesa tanto che la Corte di assise di Latina il 22 aprile 2022 lo aveva condannato a 14 anni di reclusione - due in più di quelli richiesti dall’accusa – con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per la durata della pena. A Palumbo erano state concesse le attenuanti generiche essendo incensurato e avendo provveduto al risarcimento a favori dei familiari delle vittime che non si sono costituiti parte civile nel procedimento. In appello la pena era stata ridotta a 11 anni e ieri sera la Cassazione ha confermato: la condanna ora è definitiva.