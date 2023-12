Omicidio in via Palermo: l'avvocato in arresto dopo la condanna definitiva, ma è ricoverato

La sentenza emessa il 24 novembre scorso è diventata definitiva e l'avvocato Francesco Palumbo dovrà scontare 11 anni di reclusione in carcere per l'omicidio di Domenico Bardi e per il tentato omicidio di Salvatore Quindici. Entrambi facevano parte di una banda di ladri trasfertisti che in quel momento erano intenti a compiere un furto nell'abitazione dei genitori dell'avvocato, un appartamento nel quartiere residenziale di via Palermo.

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che ha appunto confermato la pena a 11 anni stabilita dai giudici dell'Appello, la procura generale ha emesso un mandato di arresto per Palumbo. Ma quando gli agenti della questura sono arrivati nella sua abitazione per dare esecuzione al provvedimento hanno scoperto che Palumbo era da tempo ricoverato in ospedale per problemi di salute. I legali che lo assistono, gli avvocati Tommaso Pietrocarlo e Leone Zeppieri, hanno dunque chiesto di valutare la compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario presentando richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva in un luogo di cura. Una decisione questa che spetta ora al tribunale di sorveglianza e che dovrà passare per accertamenti medici e perizie.

Secondo la ricostruzione di quel pomeriggio del 15 ottobre 2017, Francesco Palumbo aveva ricevuto un allarme sul suo cellulare per un furto e si era precipitato, armato di una pistola regolarmente detenuta, in casa dei genitori che in quel momento non erano presenti. Una volta sotto la palazzina, nel giardino condominiale, svuotò il caricatore esplodendo complessivamente 12 colpi, sparati dal basso verso l'alto. In quel momento la vittima, Domenico Bardi, era di spalle e stava scendendo da una scala appoggiata al muro esterno dell'edificio. Il ladro fu colpito in pieno e morì sul colpo, mentre il complice Salvatore Quindici, che era di vedetta nel giardino, venne colpito a un braccio e riuscì comunque a scappare. La difesa di Palumbo, durante le diverse fasi del procedimento, aveva invece sempre sostenuto che quei colpi non erano stati esplosi con la volontà di uccidere ma erano invece dettati dalla paura e dal timore che i banditi fossero armati.