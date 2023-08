Trovato morto in casa: ucciso con un colpo di piccone alla testa. Si indaga sull'omicidio

E' stato trovato morto in casa con una evidente ferita sulla testa. La vittima di un omicidio è un uomo di 77 anni, residente a Nettuno in via dei Laghi. Il corpo dell'uomo era all'interno di una villetta in una zona residenziale al confine con il comune di Aprilia. Accanto al cadavere è stata rinvenuta la parte di ferro di un piccone, probabilmente utizzato come arma del delitto.

Sul caso indagano i carabinieri di Anzio, che ipotizzano appunto si sia trattato di un omicidio. Nell'abitazione però non sono stati rilevati segni di effrazione ed è probabile quindi che l'uomo abbia aperto la porta a qualcuno che forse conosceva. Da quanto si apprende la vittima 77enne era in pensione e in passato aveva gestito un distributore di benzina nel territorio di Aprilia.