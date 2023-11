Omicidio del professore, l'indagato al giudice: "Era in compagnia di una donna"

“Ero lì con la mia auto perché ho un terreno e ho visto Pietro in auto in compagnia di una donna. Non so chi sia. Mi sono fatto gli affari miei e sono andato via, non l’ho ucciso io”. E' quanto ha dichiarato ieri Angelo Gentile, 84enne di Baia Domizia, al gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in sede di udienza di convalida del fermo di indiziato delitto per i reati di omicidio e distruzione di cadavere. L'uomo è ritenuto responsabile di aver ucciso Pietro Caprio, 58enne di Cellole, professore in servizio a Minturno, ritrovato nei giorni scorsi carbonizzato nell'auto intestata all'anziana madre.

Come riporta Caserta News,assistito dall'avvocato Gabriele Gallo, l'indagato ha riferito al magistrato che quel pomeriggio del 3 novembre era in via Pietre Bianche, dove si è consumato il delitto, per accedere al suo tereno. Lì ha notato Pietro Caprio che era in auto insieme a una donna e a quel punto ha deciso di andare via. Nel corso dell'interrogatorio davanti al gip, l'84enne ha negato dunque ogni accusa. Agli inquirenti, il giorno del fermo, aveva spiegato anche per lui Pietro Caprio era un "benefettatore" per una somma di denaro che gli aveva prestato e che a quanto pare si era fatto però restituire con interessi altissimi.

I filmati delle videocamere della zona avevano immortalato, intorno alle 14 del 3 novembre, le auto di entrambi, Gentile e Caprio, su via Pietre Bianche. Dopo 23 minuti era uscita dalla strada soltanto quella dell'anziano.

Le indagini dei carabinieri sull'omicidio intanto proseguono passando al setaccio la vita dell'insegnante di educazione fisica, in particolare le sue movimentazioni di denaro contante che prestava a imprenditori e commercianti. Caprio sarebbe stato ucciso da un colpo di fucile e poi dato alle fiamme a bordo dell'auto nel tentativo di eliminare le tracce.