Professore carbonizzato in auto, l'indagato per omicidio: "Non l'ho ucciso, per me era un benefattore"

E' durato quattro ore l'interrogatorio di Angelo Gentile, 84enne di Baia Domizia, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e distruzione di cadavere. Il caso riguarda la morte di Pietro Caprio, 58enne di Cellole, insegnante di scienze motorie a Minturno, trovato carbonizzato all'interno dell'auto, a Baia Domizia.

Come riporta Caserta News, assistito dall'avvocato Gabriele Gallo, l'indagato ha respinto le accuse spiegando che conosceva bene la vittima e che per lui Pietro Caprio era un "benefattore" che lo aveva aiutato in un momento difficile della vita. La vittima e l'indagato, come spiegato nel corso dell'interrogatorio, si conoscevano dal 2002: "Mi prestò 10mila euro. Gli ho restituito tutto poche settimane fa, gli ho dato 50mila euro. Lui non mi ha mai fatto minacce".

Quello che emerge dalle indagini è appunto un grosso movimento di soldi gestito dalla vittima sul litorale domizio, con prestiti elargiti a commercianti e piccoli imprenditori a interessi maggiorati. Proprio su questo aspetto, e sul tenore di vita troppo alto dell'insegnante ucciso, si stanno concentrando i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che indagano sull'omicidio.

All'84enne Angelo Gentile gli investigatori sono arrivati però grazie alle telecamere di videosorveglianza in via Pietre Bianche, dove sabato è stato ritrovato il corpo di Pietro Caprio. L'occhio elettronico aveva infatti immortalato venerdì scorso la vettura della vittima e quella dell'anziano che si dirigevano verso un canneto. Poco dopo si vede uscire dalla stessa strada solo l'auto dell'84enne.