Omicidio a Priverno: l'autopsia sul corpo di Germano Riccioni, tra 90 giorni le conclusioni

Colpito con un oggetto contundente che ha inciso in più punti provocando la morte sul colpo della vittima. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri, 1 dicembre, dal medico legale Maria Cristina Setacci sul corpo di Germano Riccioni , 49enne ucciso il 29 novembre nell'abitazione di Madonna del Calle nel centro di Priverno. I colpi inferti hanno provocato un trauma polidistrettuale che non ha lasciato scampo all'uomo, ma il medico legale ha 90 giorni di tempo per consegnare la relazione in procura con le sue conclusioni.

Intanto il magistrato titolare dell'inchiesta ha dato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari e questo pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Cristoforo a Priverno, saranno celebrati i funerali.

L'esame autoptico si è svolto nella stessa giornata dell'interrogatorio di Luigi D'Atino, comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa per rispondere delle accuse di omicidio e tentato omicidio. Il 33enne è gravemente indiziato dell'omicidio di Riccioni e del tentato omicidio della madre, Adele Coluzzi, 57enne, colpita anche lei diverse volte con un oggetto contundente, probabilmente un mattone, e ancora ricoverata al San Camillo di Roma, in condizioni serie ma stabili e non in pericolo di vita. Quando le sue condizioni lo consentiranno la donna verrà ascoltata dai carabinieri per ricostruire i fatti e fornire la sua versione di quanto accaduto all'alba di mercoledì nell'appartamento di Priverno che condivideva con il compagno. Il figlio infatti anche ieri ha scelto di avvelersi della facoltà di non rispondere ed è rimasto in silenzio davanti al gip rilasciando solo una breve dichiarazione in cui ha annunciato che chiarirà la sua posizione.