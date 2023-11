Omicidio a Priverno, fissata l'autopsia sul corpo di Germano Riccioni

E' stato affidato al medico legale Maria Cristina Setacci l'esame autoptico sul corpo di Germano Riccioni, ucciso all'alba di ieri nella sua abitazione nel centro di Priverno. L'autospia è fissata a domani, venerdì 1 dicembre alle 17, presso l'obitorio dell'ospedale di Latina. Servirà a chiarire quanti colpi sono stati inferti al 49enne, quale quello mortale. Certo è che nel condominio di via Madonna del Calle all'alba del 29 novembre si è scatenato l'inferno. Luigi D'Atino, 33enne, ha dato in escandescenze scatenando la sua furia contro la madre e il compagno di lei. Ha lanciato contro la coppia tutto ciò che gli capitava a tiro, tubi, pezzi di legno, una parte di un'inferriata del cancello e poi un vaso in gesso che ha colpito l'uomo alla testa e un mattone contro la donna.

I vicini di casa hanno sentito la lite violenta e poi le urla e si sono precipitati a vedere cosa stesse accadendo trovando una scena terribile. Germano Riccioni giaceva a terra ormai senza vita con ferite profonde sul capo, Adele Coluzzi, 57enne, respirava ancora ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per lei ieri si è reso necessario il trasporto d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ancora ricoverata, nel reparto di terapia intensiva, in condizioni serie ma stabili. Da ieri, nelle ore successive ai delitti, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere con le accuse di omicidio e tentato omicidio. Quando i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione lo hanno trovato lì davanti, in forte stato di agitazione probaiblmente a causa dell'assunzione di sostanze e con i vestiti ancora sporchi di sangue. E' stato condotto prima in ospedale, poi negli uffici dell'Arma per essere interrogato ma si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha detto una parola.

Difficile dunque al momento stabilire quale sia stato il movente e cosa abbia scatenato la lite in casa, ma sembra che tutto sia maturato in una situazione di degrado in cui emerge l'uso di sostanze stupefacenti e probabilmente questioni di denaro. Luigi D'Atino aveva perso il padre due anni fa, morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale.

"La gravità di quanto accaduto nella nostra città - ha commentato la sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia - ci lascia attoniti e profondamente addolorati. E' difficile esprimere quello che tutti noi proviamo perché la sottrazione di una vita non può essere mai tollerata. Capiremo cosa è accaduto, e perché, dalle indagini delle forze dell'ordine, ma purtroppo brucia e fa male l'assurdità della violenza e ancor di più quando essa esplode nelle famiglie. Siamo vicini ai familiari di Germano, che riposi in pace, e ad Adele che, dalle ultime notizie che ci giungono dal San Camillo, sembrerebbe essere fuori pericolo. Preghiamo tutti perché guarisca".