Omicidio a Priverno: la vittima è Germano Riccioni, ferita gravemente la compagna

Un uomo è morto e la sua compagna gravemente ferita. E' accaduto questa mattina all'interno di un'abitazione del centro di Priverno, in via Madonna del Calle. La donna, vittima di tentato omicidio, è stata soccorsa e trasferita a bordo di un'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. L'uomo, Germano Riccioni, aveva 49 anni, lei 57.

L'allarme è scattato intorno alle 6 di oggi, mercoledì 29 novembre, e a chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Non si conoscono al momento altri dettagli della vicenda. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto. Ma l'attenzione dell'attività investigativa è concentrata in particolare su una pista precisa: un movente legato a una lite familiare. Al vaglio dei militari ci sarebbe infatti la posizione del figlio della donna, che è stato rintracciato e portato in caserma per essere ascoltato. La lite sarebbe cominciata dentro l'appartamento e poi proseguita nello spazio esterno.

Dalle prime informazioni sembra che l'uomo sia stato colpito con un oggetto contundente fino a perdere la vita e con lo stesso oggetto, presumibilmente un vaso, è stata ferita anche la donna. Sul posto al momento stanno operando gli esperti della scientifica per raccogliere le tracce all'interno dell'abitazione in cui risiedeva la coppia. Si attende l'arrivo del magistrato di turno della procura, il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo.